Riminitoday.it - Derby vietato ai tifosi di Rimini, la reazione degli ultrà di Forlì: “Nessuno vada al palasport"

Leggi su Riminitoday.it

Quando la cronaca sportiva rischia di passare in secondo piano, anche se in palio ci sono due punti validi per la classifica. Con un turno infrasettimanale ancora da giocare, in Romagna gli occhi sono già tutti puntati suldella serie A2 di basket e sugli ultimi risvolti legati alle.