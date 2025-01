Iltempo.it - Decollato con successo il razzo SpaceX con a bordo due lander lunari

Cape Canaveral, 15 gen. (askanews) - IlMilano, Falcon 9 di, ècondal Kennedy Space Center di Cape Canaveral in Florida trasportando duecostruiti da aziende statunitensi e giapponesi. Aci sono il Blue Ghost della Firefly Aerospace e il Resilience della ispace dal Giappone, ma anche il satellite Pathfinder Hawk for Earth Observation (HEO), parte di una delle costellazioni del sistema satellitare IRIDE, il programma spaziale italiano finanziato attraverso i fondi del PNRR.Coordinato dall'Agenzia Spaziale Europea (ESA) con il sostegno dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), il programma prevede la realizzazione di costellazioni satellitari dedicate all'Osservazione della Terra, tra cui gli Hawk for Earth Observation, sviluppati dall'azienda italiana Argotec.