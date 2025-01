Ilnapolista.it - Danilo, Napoli ancora in bilico. Lascerà la Juve, ma potrebbe scegliere di tornare a giocare in Brasile

Leggi su Ilnapolista.it

Dagli studi di Sky Sport Gianluca Di Marzio ha parlato delle situazioni relative alin questo mercato di gennaio«Ilha ceduto Kvaratskhelia al Psg per 75 milioni, manca solo l’annuncio ufficiale. Intanto il club si sta concentrando sulla ricerca del sostituto. Abbiamo parlato ella missione di Manna che era a Barcellona per Garnacho. L’incontrò è stato interlocutorio, ma positivo. Non c’è una chiusura da parte del calciatore, ma la richiesta dello United èmolto alta, di 70 milioni di sterline. Servirà che il club inglese abbassi le pretese per poter chiudere. Leggi a anche:su Werner, Postecoglou: «Ha un problema al tendine, ora non possiamo lasciar andare nessuno»Intanto ilsi era orientato anche su Timo Werner, ma oggi si è fatto male, quindi si complicadi più una sua possibile uscita dal Tottenham.