Fanpage.it - Dal patrocinio gratuito allo ‘scudo penale’: tutte le iniziative del governo per proteggere gli agenti

Leggi su Fanpage.it

Si moltiplicano lemesse in cantiere dalper tutelare le forze dell'ordine. Mentre la maggioranza studia una norma sullo stop all'iscrizione automatica nel registro degli indagati degliper fatti compiuti in servizio, la Lega propone per loro il. Intanto Fdi lancia una petizione per sostenere gli uomini in divisa.