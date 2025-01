Bolognatoday.it - Dal governo nuove risorse per le comunità alluvionate a ottobre 2024

Leggi su Bolognatoday.it

Ilha stanziato altri 30 milioni di euro per leche andranno in aiuto delle persone e dellecolpite dal maltempo e dalle esondazioni dello scorso. Lo ha annunciato il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, in una nota.