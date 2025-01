Oasport.it - Dakar 2025, tappa di oggi Haradh-Shubaytah: orari, programma, tv, streaming

Tutto pronto in vista della decima e terzultimadella, con partenza dae arrivo adopo 640 chilometri complessivi (di cui ben 520 di trasferimento). Grande attesa per la fase decisiva della 47ma edizione del rally raid più prestigioso e impegnativo al mondo, che si disputa interamente in Arabia Saudita per il sesto anno consecutivo.La giornata si aprirà con un lungo trasferimento daverso l’inizio della prova speciale nei pressi di, tra le dune del temuto Empty Quarter. La frazione competitiva odierna sarà una delle più brevi dell’interaa livello di chilometraggio, con 120 km cronometrati (115 per le moto), ma potrebbe fare comunque veramente tanta selezione.È arrivato il momento della resa dei conti per chi ambisce alla vittoria finale della “Maratona del Deserto”, con l’australiano della KTM Daniel Sanders che deve gestire un vantaggio di 14’45” sullo spagnolo della Honda Tosha Schareina nella classifica generale delle moto mentre il padrone di casa saudita Yazeed Al Rajhi è leader tra le auto con 7’09” sull’altra Toyota del sudafricano Henk Lategan.