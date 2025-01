Oasport.it - Dakar 2025: Nani Roma vince tra le dune, Henk Lategan si riprende la vetta della generale su Al Rajhi

La decima frazioneè stata una delle più brevi a livello di lunghezza, ma una delle più intense a livello di difficoltà. Appena 120 chilometri di prove speciali (520 di trasferimento) tutti tra sabbia edel deserto dell’Arabia Saudita. Non sono mancati i colpi di scena, come le difficoltà di diversi protagonisti, su tutti il leaderclassifica(Ford M-Sport) ha fatto suo lo stage con il tempo complessivo di 2 ore, 6 minuti e 34 secondi con un vantaggio di 18 secondi sul brasiliano Lucas Moraes (Toyota Gazoo Racing), mentre è terzo il sudafricano Brian Baragwanath (Century Racing Team) a 2:21, mentre è quarto il cileno Francisco Lopez Contardo (Can-AM Factory Team) a 4:11.Quinta posizione per l’argentino Jeremias Gonzalez Ferioli (Can-AM Factory) a 4:36, mentre è sesto lo spagnolo Pau Navarro (Team BBR) a 4:44.