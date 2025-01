Laverita.info - Da Starlink a Tiktok: gli «scoop» anti Elon

Leggi su Laverita.info

Nuove rivelazioni su Musk, che sarebbe pronto a comprare il social cinese vicino al bando negli Usa: lo stillicidio evoca strategie per far saltare tutto. Il passaggio della piattaforma in mani statunitensi cambierebbe radicalmente gli equilibri delle guerre ibride.