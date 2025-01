Lanazione.it - Cuochi per ristorante e mensa scolastica

1 CUOCO Si cerca cuoco per struttura educativa 0-6 anni a Montevarchi, per la preparazione pasti su menù già esistente, compilazione ordini, sistemazione cucina. E’ richiesto il possesso di attestato di qualifica nella mansione o il possesso del diploma di scuola superiore Alberghiero. Si offre contratto per 6 mesi con possibilità di rinnovo. Orario di lavoro 8-13.30 dal lunedì al venerdì. Codice: AR-244845. Scadenza: 27 gennaio 1 AIUTO CUOCO Perin centro ad Arezzo, si cerca un addetto alla produzione pasta fresca, con esperienza, di almeno due anni, per produzione manuale della pasta fresca. E’ gradito possesso di HACCP. E’ richiesta disponibilità al lavoro su orario spezzato e nel fine settimana/festivi. Contratto a tempo determinato con prospettiva di stabilizzazione. Codice: AR-244852.