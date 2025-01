Lapresse.it - Corea del Sud, presidente deposto Yoon: “Rispetto arresto per evitare spargimenti di sangue “

“Lo stato di diritto in questo Paese (ladel Sud, ndr) è completamente crollato. Non posso fare a meno di sentirmi sconcertato assistendo a un tribunale senza giurisdizione esaminare ed emettere mandati, mentre vedo un’agenzia investigativa commettere azioni illegali”. È quanto afferma ilsudnoSuk Yeol in un video reso pubblico prima della suo.“Non riconosco l’indagine dell’Ufficio di investigazione sulla corruzione per gli alti funzionari”, aggiunge nel filmato, “Perincidenti spiacevoli odi, ho deciso di ottemperare alla convocazione dell’Ufficio per le Indagini sulla Corruzione, nonostante l’illegalità della loro indagine. Tuttavia, non riconosco l’indagine dell’UIC”.