Ilfattoquotidiano.it - Corea del Sud, la polizia “sfida” la folla e riesce ad arrestare il presidente Yoon Suk-yeol

IlsudnoSuk-è stato arrestato. La notizia è stata diffusa dall’agenzia dell’anticorruzione (Cio) di Seul. Il provvedimento ha portato così, tra l’altro ex procuratore capo nazionale, a essere il primodella storia delladel Sud a finire in manette. Gli investigatori, dopo lunghi negoziati, sono riusciti al loro secondo tentativo adpresso la sua residenza: il mandato di cattura “è stato eseguito alle 10:33” (le 2:33 in Italia), ha riferito l’Ufficio d’indagine sulla corruzione per funzionari di alto rango (Cio), l’anticorruzione di Seul, escludendo qualsiasi ipotesi di comparizione volontaria.– che era stato già colpito da un provvedimento di arresto non eseguito a causa di disordini – era sospeso dalle sue funzioni a causa della procedura di impeachment in corso.