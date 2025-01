Liberoquotidiano.it - Corea del Sud, arrestato il presidente Yoon Suk-yeol

Leggi su Liberoquotidiano.it

Seul, 15 gen. (Adnkronos/Xinhua) - IlsudnoSuk-è statoalle 10.33, ora locale (1.33 Gmt), nella residenza presidenziale. Le riprese televisive hanno mostrato che un veicolo nero con a bordoè arrivato all'ufficio del Cio a Gwacheon, appena a sud di Seul, prima di essere trattenuto al centro di detenzione di Seul a Uiwang, a soli 5 km dall'ufficio. Il Cio ha 48 ore di tempo per richiedere un mandato separato per trattenerefino a 20 giorni per ulteriori interrogatori o se rilasciarlo.è il primoin carica ad esserenella storia moderna del Paese., accusato di impeachment, è stato interrogato in merito alla sua dichiarazione di legge marziale il mese scorso. Lo hanno reso noto gli inquirenti, aggiungendo che il capo dello Stato "sta esercitando il suo diritto a non rispondere".