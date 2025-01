Ilgiorno.it - Controlli in centro. Sanzionati ubriachi e persone moleste

Squadra Volante e polizia del Reparto prevenzione crimine di Milano sono stati impegnati l’altra notte in un servizio ina Como, con posti di blocco che hanno portato all’identificazione di 72e di 15 veicoli, con 35 stranieri controllati. L’attività si è inizialmente concentrata tra viale Varese e via Torriani dove un cittadino marocchino, irregolare, senza fissa dimora e con numerosi precedenti per furti su auto, è stato denunciato e accompagnato al Cpr per l’espulsione. Durante iall’esterno dei locali è stata applicata la sanzione amministrativa per ubriachezza molesta ache avevano fatto uso eccessivo di alcool. In particolare, due ordini di allontanamento sono stati emessi nei confronti di altrettanti soggetti molesti rintracciati ai Portici Plinio e in piazza Volta.