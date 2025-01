Cesenatoday.it - Continuano le potature su tutto il territorio comunale, i tecnici "alleggeriscono" numerosi pini

Leggi su Cesenatoday.it

Cesenatico Servizi è al lavoro per le vie della città con lepreviste dal piano di manutenzione del verde pubblico. Nei giorni scorsi le operazioni si sono concentrate su via Saffi, via Leonardo da Vinci, e via Verdi e ieri erano in corso in via Anita Garibaldi. Questi interventi.