Palermotoday.it - "Contatori manomessi nei due bar": arrestato il titolare de "La pecora nera" per furto di energia

Leggi su Palermotoday.it

Avrebbe manomesso idell’elettricità per far funzionare macchina del caffè, frigo e altri macchinari attestando consumi inferiori a quelli reali. Con questa accusa è statoieri un uomo di 40 anni, E. D. A.,dei bar "La" di viale Strasburgo e via Galileo.