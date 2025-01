Lidentita.it - Consulta, trattative in corso per sbrogliare la matassa

Leggi su Lidentita.it

L’ennesima fumata nera per l’elezione di quattro giudici della, essendo ampiamente annunciata, non ha stupito nessuno. La mancanza di un’intesa politica che consentisse il buon esito della votazione era del tutto evidente già dalla tarda mattinata di ieri, quando dagli uffici dei gruppi parlamentari sono partiti i consueti messaggini con le istruzioni per il .inperlaL'Identità.