Consulta, nuova riunione il 23 gennaio

9.40 Per eleggere i giudici della Corte Costituzionale il Parlamento si riunirà in seduta comune il 23. E' quanto emerso dalladei capigruppo della Camera, all'indomani dellafumata nera nelle votazioni per scegliere 4 giudici, in una partita che va avanti da mesi. Quella di ieri è stata la tredicesima fumata nera: 377schede bianche, 15 nulle e 9 voti dispersi, per una maggioranza richiesta di 3 quinti dei componenti l'Assemblea.