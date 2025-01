Notizie.com - Consulta, il tempo stringe: a rischio il referendum sull’Autonomia. L’esperto: “Possibile caso senza precedenti”

La nomina dei giudici che entreranno a far parte della Corte Costituzionale non può più essere rimandata. “Situazione ai limiti della decenza istituzionale”., il: ail: “” (Ansa Foto) – notizie.comDopo l’ennesima fumata nera di ieri, martedì 14 gennaio, il Parlamento ha tempi sempre più stretti, perché la mancata nomina dei giudici può mettere ail plenum entro il 20 gennaio, quando laè chiamata a decidere sull’ammissibilità dei, Autonomia inclusa.Potrebbero non essere in quindici a decidere, ma in 11. E se quel giorno uno dei giudici non potesse presentarsi al lavoro, la camera di consiglio rischierebbe di saltare perché non si è raggiunto il numero legale. Per poter essere legittimata infatti, ladeve deliberare con un minimo di 11 giudici.