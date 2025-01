Ilgiorno.it - Consiglio comunale. Guatterini (Lega) al posto di Borghetti

Entra Silviain quota. Dilemma sciolto per chi dovesse sostituire il dimissionario candidato sindaco Maurizio, che ha rinunciato a metà mandato per impegni di lavoro (è medico radiografo all’ospedale di Crema).era entrato di diritto income candidato sindaco, prendendo ildell’ultima degli eletti, che diventava prima degli esclusi, quindi Silvia, anche se poco importa seaveva cambiato casacca, passando dal suo gruppo a quello di Fratelli d’Italia.ha firmato ieri l’accettazione e sarà nel suo primolunedì prossimo, dove terrà il suo discorso di saluto. Contemporaneamente si è dimessa daldella fondazione S. Domenico in quanto i due ruoli sono incompatibili. Qui, al momento, non si sa ancora chi prenderà il suoche spetterà all’opposizione.