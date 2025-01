Padovaoggi.it - Con la droga negli slip, in manette un altro spacciatore

Leggi su Padovaoggi.it

Ancora unoin trappola a seguito dei serrati controlli posti in essere dagli agenti della Questura. Nel pomeriggio del 13 gennaio alle 18 un equipaggio della Polizia di Stato, transitando in piazzale Stazione, ha notato all’interno di un esercizio commerciale un cittadino straniero in.