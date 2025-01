Romadailynews.it - Cina: opera del Sichuan illumina stazione ferroviaria di Chongqing

Leggi su Romadailynews.it

In unadi, in, i viaggiatori hanno assistito a uno straordinario spettacolo dida parte di maestri artisti. Ieri e’ stato il primo giorno della corsa ai viaggi per la Festa di primavera, con le persone che hanno iniziato a tornare a casa per le vacanze. Agenzia Xinhua