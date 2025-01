Romadailynews.it - Cina: Hainan, spatole minori in zona umida di Danzhou

Leggi su Romadailynews.it

Uno stormo difotografato in una, nella provincia meridionale cinese di, il 13 gennaio 2025.Un gran numero di questi esemplari, uccelli acquatici a rischio di estinzione e sottoposti a protezione nazionale di prima classe in, e’ arrivato nellaper svernare. Negli ultimi anni,ha rafforzato la protezione delle zone umide e degli uccelli per incrementare la biodiversita’. Agenzia Xinhua