Ciclismo, Ilkhan Dostiyev squalificato per quattro anni. Cos'è successo al kazako?

è statoper. Il ciclistaha violato le norme antidoping per due volte: fuori competizione (il 30 luglio 2024) e in gara (il 17 agosto 2024, durante il Turul Romaniei) era risultato positivo al metossipolietilenglicole-epoetina beta (CERA).Poche settimane prima aveva vinto una tappa al Giro delle Valle d’Aosta e aveva chiuso al secondo posto in classifica generale. In base a quanto previsto dal Codice e dai regolamenti antidoping dell’UCI, la squalifica è iniziata il 9 settembre 2024. Il corridore ha accettato la decisione e dunque il caso può considerarsi chiuso a tutti gli effetti.Il 22enne, che vinse la classifica generale del Giro di Romania e che prese parte al Tour of Hainan prima di chiudere la stagione, correva per la Astana Qazaqstan, che già dopo la positività lo aveva licenziato.