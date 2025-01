Sport.quotidiano.net - Ciclismo, Del Medico in Nazionale al Trofeo Internazionale in Portogallo

Empoli,14 gennaio 2025 - Inizia la settimana prossima la stagione ciclistica 2025 del versiliese Fabio Del, campione del mondo e italiano su pista lo scorso anno. Per il pietrasantino di Crociale sarà anche il debutto nella categoria Under 23 con la maglia azzurra dellaItaliana. La manifestazione in programma sulla pista del velodromo di Anadia insarà ilInter, un confronto subito di prestigio in un’annata che con si prospetta intensa. Fabio Delcome è noto, sarà anche quest’anno nel Velo Club Scuoladi Empoli, società dove potrà svolgere con assoluta tranquillità l’attività su pista e puntare ai suoi obbiettivi che non saranno facili, perché dal 2025 negli Under 23 le difficoltà aumentano non poco per il diciannovenne versiliese al quale non mancano certo doti e classe.