Fanpage.it - Che fine ha fatto Ansu Fati: era il nuovo Messi, a 22 anni è sparito completamente

Disi sono persele tracce a soli 22: l'attaccante guineense naturalizzato spagnolo - che era stato definito il- è ancora in forza al Barcellona, ma non viene convocato neanche per la panchina. Il tecnico Hansi Flick lo bastona: "Non ha dato il massimo. Deve lavorare come tutti gli altri e fare del suo meglio".