Lapresse.it - Certificazione unica e dichiarazione Iva on-line modelli 2025

Approvati lae laIva da utilizzare quest’anno. Con due provvedimenti, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione sul proprio sito la versione definitiva della CU, insieme alle specifiche tecniche, e il ‘pacchetto’ relativo all’Imposta sul valore aggiunto: il modello Iva e la versione semplificata ‘Iva base’.New entry della Cuil “bonus tredicesima”, l’indennità di importo fino a 100 euro riconosciuta per il 2024 ai titolari di reddito di lavoro dipendente con particolari condizioni economiche e famigliari.In veste definitiva anche iIva e Iva base, quest’ultimo destinato ai contribuenti che nel corso del 2024 hanno determinato l’imposta secondo le regole generali. Tra le novità, il quadro “VO” che tiene conto delle opzioni per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno scelto il regime speciale e per le imprese giovanili in agricoltura che hanno adottato il regime agevolato.