C’è una sfida per voi Grande Fratello comunicazione ufficiale della produzione

Nel pomeriggio di oggi ladelha mandato un comunicatonella Casa. Tra gli inquilini è sceso il gelo, alcuni infatti non si sentono pronti. Domani, 16 gennaio, andrà in onda una nuova puntata ed i confronti non mancheranno. Intanto alcuni fan soffiano sul possibile ritorno di Maica Benedicto. L’indizio sarebbe per molti certi: in un video Maica dà il buongiorno in italiano.>> “Errore umano”., cosa è successo davvero nell’ultimo televoto: “Una svista”È bastato questo per riaccendere la passione per la concorrente spagnola che già nei mesi scorsi fu ospite del GF. Non è, poi, ma il prossimo 23 gennaio Maria Teresa Ruta dovrebbe fare il suo ingresso come concorrente nella casa del. Se la notizia venisse confermata, si tratterebbe di un ritorno.