Foggiatoday.it - Cassonetti rimossi, la protesta incivile di chi non l'ha presa bene: "Da un mese buttano i rifiuti per strada"

Leggi su Foggiatoday.it

Salve Foggiatoday, ci troviamo tra via Ettore Valentini e via Pietro Castellino, dove da circa unAmiu ha rimosso i contenitori della spazzatura perché i mezzi di raccoltanon riuscivano a fare manovra e non c'era lo spazio sufficiente per posizionare i. Da allora.