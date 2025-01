Primacampania.it - Casalnuovo: Evade, prende a morsi un negoziante e spintona un carabiniere. Arrestato

DI NAPOLI – Adi Napoli i carabinieri della locale Tenenza hannoper evasione, resistenza e lesioni Simone Carbone, 24enne del posto già noto alle forze dell’ordine.L’uomo, nonostante la misura cautelare, si è allontanato dalla propria abitazione ed è entrato in un bar con una mazza da baseball. Il 24enne, senza alcun apparente motivo, ha prima aggredito con la mazza l’esercente dell’attività che gli aveva chiesto cosa ci facesse con quell’arnese e poi gli ha dato un morso all’orecchio.Dopo l’aggressione, il 24enne è ritornato a casa e lì i carabinieri lo hanno trovato e. Durante le operazioni uno dei militari, nel tentativo di bloccare l’uomo, è statoto violentemente. Ilè stato trasferito in ospedale in prognosi riservata ma non è in pericolo di vita.