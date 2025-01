Quotidiano.net - Carlo Nordio: nessun scudo penale, ma tutele per tutti i cittadini

"Non si è mai parlato di", ma di "maggioriche riguardano". Così il ministro della Giustiziainterpellato sulloper gli agenti a margine dell'Aula. "Ci sono problemi tecnici del processoche si sono rivelati pieni di criticità e stiamo studiando la possibilità di intervenire a vari livelli. Diinteso come impunità per forze di polizia, o medici.non si è mai parlato". A chi gli chiede se ci sarà un decreto ad hoc risponde: "La forma la troveremo, ma non nel ddl sicurezza e non ora. Toccare il codice di procedurasignifica essere molto prudenti".