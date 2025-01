Carburanti in rialzoal picco da agosto

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

12.59 Prezzi medi deialla pompa in forte aumento. La benzina sfiora quota 1,81 euro/litro in media nazionale, al self service (massimo dal 9/8). Il gasolio supera 1,71 euro/litro (dal 28). Sono le medie comunicate dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero. Sulle autostrade,i prezzi sono in media pari a 1,9 euro/litro per la benzina self e 1,82 per il gasolio self.