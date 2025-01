Ilgiorno.it - Cara auto

Possedere un'mobile, anche piccola, ormai è un lusso. Il costo d'acquisto anche dissanguandosi in 60 e più rate è stellare e il mantenimento è un vero e proprio salasso. Dai parcheggi pubblici all'assicurazione obbligatoria, il 2025 ci sta regalando una serie d'aumenti. Prosegue infatti la crescita delle tariffe Rc, con i prezzi delle polizze che segnano un +6,6% su base annua e un costo medio di 416 euro. E per chi risiede a Sondrio l'aumento è addirittura del 9,8 per cento. L'è ancor più roba da ricchi se si considerano anche i ticket ecologici per entrare in alcune città o addirittura il dover cambiare un mezzo antiquato ma funzionante per circolare. La macchina, però, per tanti da tempo non è più uno status symbol ma una necessità, banalmente per andare a lavorare, in mancanza di soluzioni alternative certe del trasporto pubblico: tra scioperi (legittimi) e treni che ti lasciano a piedi, l'rimane per molti un lusso obbligatorio o quantomeno necessario.