Sbircialanotizia.it - Capitale cultura 2027, presentata candidatura di Mazzarino

Leggi su Sbircialanotizia.it

"Questo dossier non è un progetto fatto a tavolino, non c'è una struttura progettuale preconfezionata. Questo progetto mette in rete alcune cose che già esistono". Con queste parole il professor Roberto grossi ha presentato oggi, nella sala Piersanti Mattarella al Palazzo Reale di Palermo, ladidella. Il dossier .L'articolodiè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.