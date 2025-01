Ilfattoquotidiano.it - Caos treni, opposizioni contro Salvini in Aula: “È un disastro, la situazione è fuori controllo e lui non sa gestirla”. M5s: “Chieda scusa e si dimetta”

Leunite sono intervenute alla Camera per chiedere al ministro dei Trasporti, Matteo, un’informativa urgente sui disagi ferroviari che da mesi stanno attanagliando l’Italia, da nord a sud. Tra le critiche principali, il fatto di non assumersi le proprie responsabilità e di “limitarsi a uno scaricabarile”. “Ma quale scaricabarile” ha detto Andrea Casu del Pd, “lo fa su se stesso visto che il suo partito è quello che più a lungo di tutti ha gestito il ministero dei Trasporti negli ultimi anni”. Per Marco Grimaldi di Avs, oltre allallo, è grave che il centrodestra punti a investimenti mostre per le grandi infrastrutture (come quello per il Ponte sullo Stretto di Messina) quando andrebbe migliorata la viabilità già esistente. Più netto Antonino Iaria del Movimento 5 stelle: “Venga ine si“.