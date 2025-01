2anews.it - Calcio Napoli, è fatta: Kvara al Psg per 75 milioni. E il cartonato finisce nei rifiuti

Leggi su 2anews.it

Ilavrebbe trovato l’accordo con il Psg per il trasferimento di Kvichatskhelia al club parigino. La reazione dei tifosi azzurri non si èattendere. Ilditskhelia era in prima fila nella formazione delmontata ai Quartieri Spagnoli un anno e mezzo fa per celebrare lo scudetto. Ieri .