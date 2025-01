Calcio il Verona cambia proprietà | è di Presidio Investors

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 15 gen. (askanews) – L’Hellasha una nuova, adesso è ufficiale. Come si legge nel comunicato pubblicato dal sito del club veronese “, società di private equity con sede ad Austin,in Texas, e Maurizio Setti sono lieti di annunciare cheha acquisito il 100% delladell’HellasFootball Club”. Dopo tredici stagioni, dunque, si chiude la gestione di Setti, che resta comunque all’interno del club: “Maurizio Setti -prosegue il comunicato- resterà legato alla società con un nuovo ruolo, quello di Senior Advisor of Football Operations, supportando le attività dello staff sportivo e del Direttore Sportivo, Sean Sogliano”. E nel nuovo Hellas, avrà un ruolo primario l’ex dirigente romanista Italo Zanzi: “Il Club sarà guidato da un Consiglio di Amministrazione altamente qualificato, in cui figura, nella veste di Presidente Esecutivo, Italo Zanzi, che ha ricoperto in passato la carica di CEO dell’AS Roma, quella di Managing Director di FOX Sports Asia e quella di Vice President della Major League Baseball”.