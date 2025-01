Oasport.it - Calcio femminile: la Juventus passa sul campo della Lazio in Coppa Italia, vittoria di misura per la Roma

Termina senza sorprese il mercoledì didedicato alle prime due partite di andata valide per i quarti di finale2024-2025, terminate con le vittorie di, squadre che hanno battuto in esterna rispettivamente lae il Napoli.Prosegue il momento d’oro delle bianconere, corsare allo Stadio Mirko Fersini con un successo cercato e trovato soltanto negli ultimi minuti. A sbloccare il tabellino ci pensa Bonansea che, a tre minuti dal duplice fischio, beffa due avversarie sferrando un tiro-cross che manda in confusione Karresmaa insaccandosi in rete. Le padrone di casa però non ci stanno e, al 50’, pareggiano i conti con Piemonte, abile a sfruttare di testa un rimpallo sfortunato dell’autrice del provvisorio 1-0. Il match vive così di fiammate, fino alla riscossa delle ragazze di Massimiliano Canzi, capaci di ammazzare la partita in soli sette minuti: all’85 infatti Vangsgaard di mancino batte l’estremo difensore laziale dopo una bella combinazione tra Boattin e Thomas; in pieno recupero ci pensa poi la solita Cantore a mettere a referto il goalsicurezza al termine di una progressione culminata con un destro dal limite.