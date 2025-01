Bolognatoday.it - Brutto incidente a Castenaso: abbattuto un semaforo

Leggi su Bolognatoday.it

Unstradale si è verificato oggi intorno alle 14.30 a, all'incrocio tra via Cà dell'Orbo e via Bargello, dove due auto si sono scontrate frontalmente. Secondo le prime ricostruzioni, uno dei conducenti non avrebbe rispettato il rosso, causando il violento impatto che ha.