Bracigliano, mamma partorisce nel tragitto in ambulanza: lieto fine

Unevento inaspettato si è verificato nella notte tra lunedì e martedì, quando un neonato ha deciso di venire al mondo prima di raggiungere l’ospedale. Come riportato dal quotidiano Il Mattino e da salernonotizie.it, una donna di, colta dalle doglie, non è riuscita a completare il viaggio verso l’ospedale di Salerno. Il parto è avvenuto a bordo dell’, all’altezza di Mercato San Severino, grazie all’assistenza tempestiva e professionale del personale del 118.Il bambino, che pesa 3,5 kg, è nato in perfetta salute e, insieme alla madre, è stato trasferito in ospedale subito dopo il parto per ulteriori controlli. Entrambi stanno bene e l’episodio si è concluso con un, trasformando un momento di emergenza in una storia di gioia e commozione.Una notte che la famiglia e il personale sanitario non dimenticheranno facilmente, testimone di un miracolo della vita avvenuto in condizioni eccezionali.