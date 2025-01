Quotidiano.net - Borse asiatiche in attesa del dato sull'inflazione USA: Tokyo e Seul stabili

Seduta fiacca per lecon gli investitori indelamericana, che gli economisti vedono in crescita al 2,9% a dicembre.(-0,08%) e(-0,02%) sono sostanzialmente invariate, Hong Kong avanza dello 0,2% mentrearretra dello 0,2% e Shanghai e Shenzhen cedono rispettivamente lo 0,5% e l'1% nonostante un'iniezione di liquidità quasi record a breve termine da parte della banca centrale cinese. In lieve rialzo i future'Europa, che prendono atto di una frenata indell'britannica a dicembre e aspettano i dati sui prezzi anche da Francia e Spagna, così come sono marginalmente positivi anche i future su Wall Street, su cui arriveranno oggi le trimestrali di alcune grandi banche, tra cui Jp Morgan e Wells Fargo. Dopo che i dati sul mercato del lavoro americano della scorsa settimana hanno ridimensionato le attese su nuovi tagli dei tassi da parte della Fed, quelloamericana sarà fondamentale per capire se le forti vendite che hanno colpito il comparto obbligazionario sono giustificate.