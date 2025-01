Quotidiano.net - Borsa: l'Europa apre positiva, bene Londra dopo l'inflazione

Leggi su Quotidiano.net

Avvio in rialzo per le Borse europee con gli investitori in attesa del dato sull'americana che verrà pubblicato nel primo pomeriggio.sale dello 0,63%,che a dicembre l'ha registrato un'inattesa flessione, Parigi dello 0,32% e Francoforte dello 0,17%.