Lapresse.it - Bolzano, due maestri di sci irregolari sulle piste della Val Gardena

Le Fiamme Gialle hanno scoperto duedi sci francesiVal. All’arrivo dei Finanzieri, i due hanno cercato di nascondersi tra gli sciatori, ma erano già stati individuati dalla Gdf.Seppure in possesso di un titolo analogo conseguito all’estero, i due non avevano richiesto la prescritta autorizzazione temporanea, necessaria per esercitare la professione nel territorio altoatesino. Fermati a bordo pista dai militari, si sono visti contestare una pesante sanzione che, se non pagata in tempi brevi, potrà facilmente superare i 2.500 euro. I clienti, peraltro tutti minorenni, sono tornati dai propri genitori.