Bollette | Corrado Pd ' meno care con nucleare? Come teletrasporto per caos treni'

Roma, 15 gen. (Adnkronos) - “Ai cittadini italiani, che pagano lepiù alte di un'Europa già gravata dal costo dell'energia, servono risposte concrete, e servono subito. Insistere sulla fusionepromettere ilper superare il: bello, ma ancora non esiste”, Lo dichiara Annalisa, eurodeputata Pd. “Tra tecnologie che non esistono e immancabili accordi con l'Albania, questa volta per parlare di riesumati impianti sottomarini di trasporto energia, il Governo cerca di nascondere la completa assenza di una strategia complessiva e di risposte adeguate all'urgenza”, aggiunge.“Mentre la nostra dipendenza economica costa carissima a cittadini e imprese saccheggiati dal caro, Giorgia Meloni aspetta che una soluzione le piova dal cielo. Ma le cose di cui il Paese ha bisogno sono altre: per questo abbiamo proposto una legge sull'Acquirente Unico che realizzi un grande gruppo di acquisto a controllo statale, e stiamo insistendo ovunque per un rilancio serio delle rinnovabili.