Cesenatoday.it - "Bolle e amici che magia!", lo spettacolo teatrale al teatro parrocchiale

Leggi su Cesenatoday.it

per tutta la famiglia con ledel Mago Benny Boy, ledi sapone giganti di Fata Milla, unoricco di giochi e divertimento per tutta la famiglia, e per i pià piccoli la possibilità di fare una foto ricordo con il Coniglietto Bing gratis. Si può richiedere un buono.