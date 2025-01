Lanazione.it - Boboli, apre il giardino ‘segreto’ delle Camelie

Firenze, 15 gennaio 2025 - Dentroc'è un "segreto", noto come il. È uno spazio che in epoca medicea era strettamente riservato ad alcuni componenti della famiglia granducale; alla fine del Settecento l'area fu destinata alla coltivazione, in linea con la moda del tempo. Del genere Camellia, la specie japonica è la maggiormente rappresentata all'interno dele comprende attualmente 49 esemplari di 37 varietà, alcunequali molto significative per dimensioni e colori: tra queste la splendida "Candidissima", risalente al 1830. Ora questo suggestivo angolo di, normalmente chiuso, si rial pubblico. Dal 17 gennaio al 13 aprile, nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, sarà accessibile con visite accompagnate (per un massimo di 25 persone alla volta), grazie al personale di vigilanza deldi