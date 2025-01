Lapresse.it - Blue Monday 2025: data, quando e perché si celebra

Leggi su Lapresse.it

Si avvicina il, ovvero quello che è ritenuto il giorno più triste dell’anno. Generalmente è il terzo lunedì del mese di gennaio: una giornata particolarmente difficile da affrontare per via di una serie di motivi come il ritorno alla routine dopo le festività, il freddo e le poche ore di luce.siIlcadrà il 20 gennaio. Il termine venne usato per la prima volta nel 2005 su un canale tv britannico dedicato ai viaggi, Sky Travel, come trovata commerciale. Venne chiesto a uno psicologo, Cliff Arnall, di creare una formula per “calcolare” quale sia il giorno più triste dell’anno e ciò che ne uscì fu appunto il terzo lunedì di gennaio, ritenuto il giorno più soggetto a stati di depressione o malumore dell’anno, da qui il termine, conche in inglese significa, oltre che blu, anche ‘triste’.