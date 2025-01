Dilei.it - Ben abbraccia il suo amore, dopo la paura

Leggi su Dilei.it

Il sollievola grande: Ben Affleck è una delle star di Hollywood la cui villa, tra l’altro acquistata di recentela separazione da J.Lo, si trovava proprio a Pacific Palisades, la zona maggiormente colpita dai devastanti incendi di Los Angeles, che hanno hanno causato morti, l’evacuazione di più di 150mila persone e la distruzione di oltre 10mila edifici. Per fortuna, Ben è tra i miracolati: la sua proprietà è scampata alle fiamme e alla distruzione.Ben, che nei giorni scorsi si era rintanato a in una proprietà in affitto a Brentwood, è apparso serenola grande, ed è stato fotografato proprio a Brentwood mentreil grandedella sua vita: la figlia primogenita Violet, 19 anni, che studia alla Yale University.Fonte: IPABen AffleckViolet Affleckessere tornato a casa mentre gli incendi infuriano vicino a Pacific PalisadesLui, felpa e pantaloni della tua, la figlia con una mascherina N-95 per proteggersi dal fumo e dalle pericolose particelle nell’aria.