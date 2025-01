Livornotoday.it - Basket, Serie B | Toscana Legno Pielle Livorno-Luiss Roma 68-66: i biancoblu la spuntano nel finale, PalaMacchia ancora in festa

Leggi su Livornotoday.it

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DITODAY Primo turno infrasettimanale del 2025 per lache cerca la vittoria nello scontro diretto contro la, squadra a pari punti in classifica, per dimenticare il ko di tre giorni fa nelle Marche. Campanella saràprivo di Leonzio.