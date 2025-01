Lanazione.it - Autismo e Salute Pubblica: il convegno alla Fondazione Stella Maris sul neurosviluppo

Pisa, 15 gennaio 2025 - Torna per la sua seconda edizione ilscientifico “Disturbo dello spettro autistico e: oltre i segni nucleari”, un evento di riferimento per la comunità medico-scientifica organizzato dall’IRCCS. L’appuntamento, fissato per sabato 18 gennaio, si terrà presso l’Auditorium delladalle 8:30 alle 17. Sotto la guida del responsabile scientifico, il dottor Antonio Narzisi, PhD, ilaffronterà temi di grande attualità come l’e la, approfonditi attraverso un approccio multidisciplinare. Una mattinata dedicatacomplessità dell’La sessione mattutina, moderata dal dottor Stefano Berloffa, aprirà con l’intervento del dottor Antonio Narzisi, che esplorerà il tema dell’come condizione complessa o complicata.