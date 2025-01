Atletica | diverse stelle azzurre presenti al Memorial Giovannini di Ancona

Leggi su Sportface.it

Il 18 gennaio 2025 il PalaCasali diospiterà un evento che promette scintille nel panorama dell’internazionale: ilAlessio, giunto alla sua quarta edizione. Il meeting, dedicato alla memoria del giornalista marchigiano scomparso prematuramente nel 2019, si è trasformato negli anni in un evento di grande prestigio, che celebra il suo profondo legame con il mondo dell’. Quest’anno ilsegnerà un traguardo storico, diventando il primo meeting italiano a entrare nel calendario del World Indoor Tour, il circuito mondiale dial coperto. La tappa anconetana è stata inserita come parte del circuito Challenger, un riconoscimento che sottolinea l’importanza e la crescita dell’evento.Matteo Melluzzo – Assoluti La Spezia 2024 – Foto Grana/FIDALI talenti italianiadIl prestigioso status attirerà atleti di alto livello provenienti da tutto il mondo, offrendo una vetrina di assoluto valore per l’italiana e internazionale.